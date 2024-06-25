Американские избиратели выступают за прекращение поставок оружия США на Украину, электорат встревожен эскалацией напряженности в этой стране. Об этом в беседе с РИА Новости заявила независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

«Они не считают, что нам следует продолжать посылать оружие, особенно на Украину», — подчеркнула она.

Сэйр отметила, что успела пообщаться с сотнями тысяч избирателей и выяснить их отношение к роли США в украинском конфликте. По ее словам, американские избиратели «очень встревожены войной».

По мнению Сэйр, Соединенные Штаты ведут такую политику, которая «причиняет ущерб другим людям» и ведет к эскалации напряженности на Украине.

До этого сообщалось, что Вашингтон 25 июня объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву примерно на $150 млн.

В новый пакет помощи включат критически необходимые украинской армии боеприпасы, в их числе снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Один из источников Associated Press отказался уточнить, войдут ли в этот транш дальнобойные ракеты ATACMS, при этом подчеркнув, что кассетные боеприпасы туда включены не будут.

Ранее в минобороны США ответили на обвинения в причастности к атаке на Севастополь.