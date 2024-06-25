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Стали известны детали коррупционных схем по закупкам для армии Украины

«Страна»: офис Зеленского играл роль в коррупционной схеме в закупках для армии

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Britta Pedersen/Pool/AP

В офисе президента Украины Владимира Зеленского действует коррупционная схема государственных закупок, участники которой получают откаты в размере до 30 процентов от суммы заказов. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на руководителя одной из компаний по поставкам одежды для армии.

Отмечается, что коррупционные схемы появились практически сразу после начала российской специальной военной операции (СВО). По словам собеседника издания, выиграть тендер без согласования с офисом главы государства и без откатов было практически невозможно. Сформировался пул «своих» компаний, заранее знавших, что выиграют, какой бы товар и цены они ни предложили.

«Завышение цены шло в несколько раз. Откат составлял от 10 до 30 процентов, но все равно все хорошо зарабатывали. Это касается всех заказов для министерства обороны — и продуктов, и одежды для армии», — заявил бизнесмен.

21 июня заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого отстранили от занимаемой должности после коррупционного скандала.

20 июня сообщалось, что Владимир Зеленский разочарован тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен уделяет особое внимание коррупции на Украине и указывает Киеву на эту проблему.

До этого замруководителя пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и служба безопасности страны (СБУ) ведут борьбу за взятки и откаты, из-за чего между ведомствами тлеет конфликт.

Ранее на Украину вернулся подозреваемый в коррупции заместитель министра.

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