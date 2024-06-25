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В МИД рассказали, при каких условиях Ким Чен Ын посетит Россию

Замглавы МИД: Ким Чен Ын посетит РФ, когда будет база для подписания документов

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Korean Central News Agency/AP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит с визитом Россию тогда, когда для этого сложатся все необходимые условия и будет наработана база для подписания документов. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что приглашение посетить Россию у Ким Чен Ына уже имеется. Его визит в РФ состоится, как только для этого возникнут все необходимые условия и будет наработана база для подписания всех документов.

Руденко подчеркнул, что после того, как стороны договорятся, глава КНДР прибудет в Российскую Федерацию.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин сделал Северную Корею неуязвимой, подписав с Ким Чен Ыном соглашение о взаимной военной помощи.

18 июня президент РФ прибыл в Пхеньян, где на следующий день состоялись его переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее в США заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу.

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