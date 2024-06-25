Евросоюз утвердил передачу Украине средств из активов России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) утвердил передачу Украине €1,4 млрд доходов от активов России. Его слова транслировались на сайте аудиовизуальной службы Евросоюза (ЕС).

«Министры согласовали легальные рамки для использования прибыли от замороженных активов России, чтобы направить ее в Европейский фонд мира», — сказал Боррель.

По его словам, доход от активов будет использован на благо Украины — €1,4 млрд будут перечислены 3 июля месяца, а еще €1 млрд — до конца года.

До этого глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявляла, что доходы от активов России пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины.

24 июня стало известно, что страны ЕС смогли достичь договоренности по использованию странами Запада доходов от замороженных зарубежных активов РФ.

5 июня глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Запад рассматривает возможность предоставить Киеву кредит, который затем будет погашаться доходами с замороженных активов России.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.