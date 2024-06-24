В Нидерландах рассказали о назначении доходов от активов РФ

Доходы от активов России в размере €1,4 млрд пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Об этом сообщила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот в соцсети Х.

По словам Брюинс Слот, первый транш будет доступен этим летом. Средства будут перечислены в Европейский фонд мира и использованы для финансирования критически важного военного оборудования для Украины.

До этого глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявлял, что первые финансы из доходов от российских активов на помощь Украине должны поступить на следующей неделе.

24 июня сообщалось, что страны ЕС смогли достичь договоренности по использованию странами Запада доходов от замороженных зарубежных активов РФ.

5 июня глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Запад рассматривает возможность предоставить Киеву кредит, который затем будет погашаться доходами с замороженных активов России.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.