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Глава МИД Турции анонсировал переговоры Эрдогана и Путина

Глава МИД Турции Фидан: Эрдоган планирует переговоры с Путиным в Казахстане

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Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Казахстане. Об этом в интервью телеканалу Habertürk сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«В ближайшие дни господин президент, вероятно, встретится с самим господином Путиным в Казахстане», — сказал министр.

До этого телеканал Habertürk сообщил, что Эрдоган на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане намерен провести переговоры с президентом России.

По информации канала, во время встречи Эрдогана и Путина могут обсуждаться конфликт на Украине, ситуация в Черном море в свете поставок зерновых, строительство АЭС «Аккую», перспективы создания газового хаба, выборы в курдских регионах в северной части Сирии.

12 июня в администрации Эрдогана рассказали о подготовке его встречи с Путиным во время саммита ШОС 3-4 июля в Казахстане.

Ранее Путин раскрыл роль Эрдогана в заключении зерновой сделки.

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