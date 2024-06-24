Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия выступила за участие Белоруссии в БРИКС

Россия выступила за активное вовлечение Белоруссии в деятельность БРИКС

close
100%
Reuters

Россия считает необходимым активнее вовлекать Белоруссию в деятельность межгосударственного объединения стран мира БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из совместного заявления министров иностранных дел Белоруссии и России об основных задачах внешнеполитического измерения союзной интеграции, белорусская сторона отмечает усилия председательства России в БРИКС в текущем году.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Дипломаты подчеркнули, что действия Москвы направлены «на укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

«Российская Федерация выступает за активное вовлечение Белоруссии в деятельность БРИКС», — указано в документе.

Незадолго до этого министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава заявил, что страна стремится вступить в БРИКС. По его словам, африканская страна уже вела переговоры по поводу вступления с Китаем, ЮАР и Россией.

По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в настоящее время частью БРИКС хотят стать десятки государств.

Ранее стал известен уровень осведомленности россиян о продуктах стран БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами