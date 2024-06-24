Россия выступила за участие Белоруссии в БРИКС

Россия считает необходимым активнее вовлекать Белоруссию в деятельность межгосударственного объединения стран мира БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из совместного заявления министров иностранных дел Белоруссии и России об основных задачах внешнеполитического измерения союзной интеграции, белорусская сторона отмечает усилия председательства России в БРИКС в текущем году.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Дипломаты подчеркнули, что действия Москвы направлены «на укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

«Российская Федерация выступает за активное вовлечение Белоруссии в деятельность БРИКС», — указано в документе.

Незадолго до этого министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава заявил, что страна стремится вступить в БРИКС. По его словам, африканская страна уже вела переговоры по поводу вступления с Китаем, ЮАР и Россией.

По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в настоящее время частью БРИКС хотят стать десятки государств.

Ранее стал известен уровень осведомленности россиян о продуктах стран БРИКС.