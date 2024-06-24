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США попросили Китай побудить Россию начать диалог о мире с Украиной

Госдеп США призвал Китай убедить Россию начать мирные переговоры с Украиной

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Jacquelyn Martin/AP

Американские власти призывают Китай повлиять на Россию, чтобы начать мирный диалог с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

«Мы просим Китай задействовать свои рычаги влияния», — отметил он.

По словам чиновника, необходимо вернуть Россию за стол переговоров для завершения конфликта с Украиной в соответствии с Уставом ООН.

Госдеп также назвал требование для Украины по конфликту с Россией. Ранее Джеймс О'Брайен заявил, что в США уверены, что доходы от замороженных российских активов помогут Украине вести боевые действия до 2025 года.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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