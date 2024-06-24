Макрон исключил отправку французских войск на Украину в ближайшем будущем

Французские военнослужащие в ближайшем будущем не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, пишет L'Alsace.

Глава государства принял участие в записи подкаста Generation Do it Youtself, в ходе которого прокомментировал ситуацию в зоне конфликта между Москвой и Киевом. В частности, ведущий Матье Стефани попросил собеседника оценить возможность участия Вооруженных сил Франции в данном противостоянии.

«Я не думаю, что вооруженный конфликт придет на нашу территорию, хочу вас успокоить. Мы также не будем прямо завтра участвовать в боевых действиях на украинской территории», — сказал Макрон.

При этом он добавил, что понимает людей, которые боятся втягивания Франции в конфликт между РФ и Украиной.

19 июня глава крайне правой французской партии «Национальное объединение», неформальным лидером которой является депутат Марин Ле Пен, Жордан Барделла высказался против отправки армии страны на Украину. По его словам, появление Вооруженных сил Франции на поле боя может привести к «трагичным последствиям».

Ранее французский политик обвинил Макрона в приближении войны РФ и Франции.