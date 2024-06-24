Россия и Белоруссия будут совершенствовать внешнеполитическую координацию ОДКБ

Россия и Белоруссия нацелены на совершенствование внешнеполитической координации Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Сергея Алейника.

«Нацелены на дальнейшее совершенствование внешнеполитической координации в рамках Организации», — уточнили в документе.

Стороны собираются активно продвигать статус наблюдателя и партнера ОДКБ, которая сыграет ключевую роль ОДКБ в обеспечении и поддержании на необходимом уровне региональной безопасности и стабильности.

В документе выделили как приоритетное направление наращивание потенциала коллективных сил ОДКБ, повышение их боеготовности и уровня координации оборонных структур.

Днем в понедельник, 24 мая, Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом.

Ранее союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решительно осудили действия террористов в Дагестане.