Госдеп назвал требование для Украины по конфликту с Россией

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Украина должна показать России способность вести боевые действия столько же, сколько это будет делать Москва. Его слова приводит ТАСС.

«Украине, как мы считаем, необходимо продемонстрировать России, что она может продолжать эту битву столько, сколько Россия решает продолжать свое <…> вторжение», — сказал О'Брайен.

Он также подчеркнул, что ВСУ необходимо удержать позиции на востоке Украины.

Ранее Джеймс О'Брайен заявил, что в США уверены, что доходы от замороженных российских активов помогут Украине вести боевые действия до 2025 года.

До этого бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер призвал граждан Украины не верить обещаниям Запада, который использует их в собственных целях.

«Я не знаю, сколько раз я должен говорить это украинцам. Запад не хочет вас, Запад не любит вас, Запад презирает вас. Вы не одни из них, вы никогда не будете частью Европейского союза», — заявил Риттер.

Ранее в США спрогнозировали сценарий возможной войны с Россией.