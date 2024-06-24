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В МИД РФ заявили, что не сомневаются в причастности США к атаке на Севастополь

Лавров: Россия не подвергает сомнению причастность США к удару по Севастополю

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РИА «Новости»

РФ не подвергает сомнению причастность США к атаке украинских войск на Севастополь. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства 24 июня провел переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником. В ходе встречи Лавров поблагодарил собеседника за соболезнования, которые он выразил в связи с ударом по Севастополю.

«Параллельно была еще одна террористическая атака — в Дагестане. <...> Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность США и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что передаваемое Украине оружие США не может быть использовано без участия американских солдат. В том числе это касается использования Вашингтоном своих спутниковых возможностей для помощи Киеву, уточнил министр.

Днем 23 июня бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили в направлении Севастополя пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. Сработавшие в городе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре снаряда, при этом еще один успел детонировать.

Из-за падения осколков на землю пострадал 151 человек, из которых 82 понадобилась госпитализация. Еще двоих взрослых и двоих детей спасти не удалось.

В тот же день участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте. Как минимум 19 пострадавших спасти не удалось. В их числе 15 сотрудников правоохранительных органов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН раскритиковали применение кассетных боеприпасов для атаки на Севастополь.

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Удар ATACMS по Севастополю
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