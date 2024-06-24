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Эксперт оценил слова Орбана о двух звонках — в Москву и Киев

Военэксперт Литовкин: США в состоянии урегулировать конфликт на Украине

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Virginia Mayo/AP

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире «Радио 1» прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что США должны проявить инициативу в урегулировании конфликта на Украине. Эксперт согласился с заявлением венгерского политика.

«США, действительно, могут прекратить эту войну, потому что именно они ее начали, они ее проводят против России на земле Украины жизнями украинских военнослужащих и судьбами украинского народа. В этом он прав, даже если так напрямую не говорит», — сказал Литовкин.

При этом он добавил, что непонятно, кто в США может осмелиться и позвонить в Москву. По его мнению, Вашингтон вряд ли захочет это делать, поскольку его цель — ослабить Россию.

Как отметил Орбан, США двумя телефонными звонками могут урегулировать конфликт на Украине. По его словам, президент Соединенных Штатов должен позвонить в Москву и Киев. Таким президентом мог бы стать бывший глава американского государства Дональд Трамп, считает политик.

До этого Орбан назвал завершение конфликта на Украине в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС.

Ранее премьер Венгрии назвал безнадежным стремление Запада победить Россию.

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