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Венгрия заблокирует выделение €6,5 млрд Украине

Сийярто: из-за дискриминации венгерских компаний Украина не получит €6,5 млрд

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Global Look Press

В настоящее время Венгрия намерена блокировать выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира для Украины. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто сообщает ТАСС.

Сийярто пояснил, что причиной такого шага стала продолжающаяся на Украине дискриминация венгерских компаний. В качестве примера он привел судебные разбирательства в отношении фармацевтической компании Gedeon Richter, которой украинские власти ставят в вину то, что она продолжает работать в России. Компанию пытаются лишить лицензий и в целом выдавить с украинского рынка. Кроме того, ранее украинские власти вносили в список «международных спонсоров войны» крупнейший венгерский банк OTP, который также не прекратил свою деятельность в РФ.

«До тех пор, пока власти Украины не прекратят дискриминацию венгерских компаний, не может быть и речи о выделении суммы €6,5 млрд», — сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в Люксембурге.

Кроме того, Сийярто назвал решение Евросоюза направить доходы от замороженных российских активов Украине в обход Венгрии «бесстыдным нарушением красных линий».

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине.

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