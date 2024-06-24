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В США назвали единственную страну, способную изменить миропорядок

Госдеп назвал Китай единственной страной, способной изменить мировой порядок

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Shutterstock

США считают, что Китай является единственной страной, у которой есть возможность изменить мировой порядок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла.

«В администрации Джо Байдена убеждены, что Китай является единственной страной, которая намерена изменить мировой порядок и обладает большой экономической, дипломатической, военной и технологической силой для этого», — сказал он, выступая в Совете национальной безопасности (СНБ).

Ранее Кэмпбелл заявлял, что США должны признать Китай в качестве крупного игрока на мировой арене и вести конструктивный диалог.

В начале июня аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) предсказали, как Китай может захватить Тайвань без единого выстрела.

До этого Китай ввел санкции в отношении американской компании Lockheed Martin в связи с продажей ракет и беспилотников Тайваню.

Ранее МИД Китая осудил теракт в Дагестане.

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