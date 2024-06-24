В ООН раскритиковали применение кассетных боеприпасов для атаки на Севастополь

Использование кассетных боеприпасов для ударов по населенным пунктам противоречит основополагающим принципам международного права вооруженных конфликтов, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала удар украинских войск по Севастополю. Троссел отметила, что международное гуманитарное право не запрещает применение кассетных боеприпасов. Но, по ее словам, Управление верховного комиссара ООН по правам человека придерживается собственной позиции по этому вопросу.

«Их (кассетных боеприпасов. — «Газета.Ru») применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий», — подчеркнула Троссел.

Как она сказала, речь идет о запрете на избирательные нападения.

В то же время представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека обратила внимание, что мирные жители в течение многих лет после окончания конфликтов продолжают страдать из-за «взрывоопасных пережитков войны». На этом фоне Троссел призвала Украину и РФ присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование таких снарядов.

23 июня бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю, использовав для этого американские ракеты ATACMS. Снаряды были оснащены кассетными боевыми частями.

Сработавшие в городе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре из пяти боеприпасов, при этом оставшийся успел детонировать. По последним данным, из-за падения осколков на землю пострадал 151 человек. Еще четверых человек, включая двоих детей, спасти не удалось.

Ранее кандидат в президенты США предупредил о последствиях атаки украинских войск на Севастополь.