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Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом

Глава МИД РФ Лавров прибыл с официальным визитом в Белоруссию

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Борт главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Минска, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что визит приурочен к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя государствами. По ее словам, запланирована встреча Лаврова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Натальей Кочановой и Игорем Сергеенко. Так же глава МИД РФ побеседует со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Кроме того, главf российской дипломатии возложит венок к монументу Победы и выступит в Академии управления при президенте Белоруссии.

До этого Лавров завил, что конфликт на Украине, развязанный Западом против России, представляет очень серьезную угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Лавров раскритиковал призывы приглашать Россию на встречи по Украине.

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