В переговорах о вступлении в ЕС примут участие премьер Молдавии и вице-премьер Украины

Официальный старт переговоров о возможности вступления Украины и Молдавии в Евросоюз пройдет 25 июня с участием премьера Молдавии Дорина Речана и вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства пояснил, что речь идет лишь об официальном начале переговоров, где стороны обменяются мнениями и позициями. Переговоры по существу вопроса начнутся позже: подготовка к ним обычно занимает около года.

«Скорее всего, в отношении Украины и Молдавии этот срок будет сокращен, но я не могу предсказать», — сказал собеседник агентства.

В конце мая газета Politico сообщала, что Европейский союз хотел бы ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии.

Уточняется, что опасения у ЕС вызывает Оливер Вархейи — комиссар из Венгрии, который отвечает за расширение Евросоюза. Он настаивает на том, что Киев не выполнил свои обязательства в области защиты прав этнических меньшинств, в том числе закарпатских венгров. По этой причине он «не будет стремиться принять Украину в ЕС очень быстро».

Ранее в ЕС заявили, что переговоры о вступлении Украины в союз будут сложными.