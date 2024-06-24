Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: новыми санкциями Евросоюз развяжет глобальную торговую войну

Политолог Станкевич: ЕС не введет новые санкции из-за угрозы торговой войны

close
100%
Владимир Сергеев/РИА Новости

Сообщения о планах Евросоюза приступить к разработке 15-го пакета санкций не имеют особо значения, так как вряд ли он будет включать какие-то жесткие ограничения, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Ничего принципиально нового в нем не будет, так как в противном случае ЕС рискует развязать «глобальную торговую войну», заявил он 360.ru.

Все хоть немного «рациональные» санкции, которые можно рассматривать в сфере политики, а не войны, уже введены. Дальнейшее движение в этом направлении превратит санкционную политику в войну, считает Станкевич.

«Это понимают люди, которые планируют санкционные действия, и в этой связи они проявляют уже некоторую осмотрительность. Последние пакеты санкций содержали даже не столько новые меры, сколько их расширение», — заявил он.

Очередные рестрикции лишь затрагивали новые имена и компании, ничего принципиально нового не вводилось, добавил политолог. Если будет предпринят новый серьезный шаг, то это приведет к глобальной торговой войне, которая расшатает мировой финансовый рынок, считает он. По этой причине новые санкции будут лишь предполагать расширение «черного списка».

«С точки зрения экономики и финансов добавить уже практически нечего», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в МИД Финляндии заявили, что страны ЕС немедленно начнут разработку 15-го пакета санкций сразу после того, как примет 14-й пакет ограничений против России. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что новые рестрикции будут связаны с военно-промышленным комплексом, финансовым и энергетическим секторами.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина и Shaman оказались под санкциями ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами