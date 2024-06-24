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В Кремле рассказали, может ли Россия вернуться к ситуации начала 2000-х из-за атак в Крыму и Дагестане

Песков: сегодня российское общество абсолютно консолидировано

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MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что возвращение России к ситуации начала 2000-х из-за атак в Крыму и Дагестане невозможно.

По словам Пескова, сегодня Россия является совсем другой.

«Общество абсолютно консолидировано. Подобные преступные террористические проявления, как то, которое мы видели в Дагестане вчера, ... не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане», — пояснил Песков.

До этого Песков заявлял, что всем пострадавшим в результате террористических атак в Крыму и Дагестане оказывается помощь, глава государства Владимир Путин получает данные об этом. 24 июня у Путина состоятся несколько встреч, а также ряд международных телефонных разговоров.

23 июня украинские войска нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Также 23 июня 2024 года около 19 часов по московскому времени группа террористов совершила нападение на Дагестан. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм.

Ранее водитель из Севастополя рассказал, как вывозил людей после удара ВСУ.

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