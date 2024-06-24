В Совфеде предрекли провал попыткам Запада предотвратить развитие России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что попытки Запада ограничить развитие России введением санкций обречены на провал. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал очередной пакет антироссийских рестрикций.

Парламентарий подчеркнул, что Россия привыкла, что ее оппоненты хотят «утопить, унизить и предотвратить развитие» во всех сферах. В ответ на такую политику российский народ сосредоточился, и осознал свои перспективы, указал сенатор.

По его словам, РФ будет развиваться как великое государство и самостоятельно решать проблемы, а враждебные пакеты санкций со стороны Запада обречены на провал. Карасин отметил, что Россию невозможно победить, и этот факт начинают осознавать страны глобального большинства, которые хотят покончить с «диктатом и произвольным формированием враждебной повестки».

«Рождается новый мир, мир многополярный, мир, свободный от условностей, диктата и санкций, и мы будем продолжать строить такой мир», — заявил политик.

До этого совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

Ранее Захарова задала ЕС один вопрос по поводу новых санкций против России.