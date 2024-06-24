Песков переадресовал в МО РФ вопрос о дроне США, который вел разведку у границ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами не стал комментировать информацию о том, что стратегический беспилотный летательный аппарат США ВВС США RQ-4B Global Hawk 23 июня курсировал у берегов Краснодарского края, распространяющуюся в Telegram-каналах.

«Этот вопрос связан с ходом спецоперации, его нужно адресовать в Минобороны», — сказал он.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS свидетельствует о том, что Вашингтон встал на сторону международного терроризма. Он отметил, что Вашингтон потворствует ударам Киева по мирному гражданскому населению.

24 июня официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться реакции международного сообщества на преступный обстрел украинской армией Севастополя.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения.