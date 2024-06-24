Литовского министра разочаровал новый пакет санкций против РФ

Новый 14-й пакет антироссийских санкций ЕС оказался «намного слабее» по сравнению с предыдущими ограничениями, введенными Евросоюзом против России. Об этом по прибытии на встречу глав МИД европейских стран в Люксембурге заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает «Sputnik.Литва».

«Мы обсуждаем 14-й пакет санкций, который, к сожалению, стал намного слабее», - отметил он.

24 июня Совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России.

В рамках санкций компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Кроме того, ограничен прием заявок на регистрацию прав интеллектуальной собственности от российских физических и юридических лиц, а от европейских предприятий теперь будут требовать при продаже военных товаров в третьи страны оценивать риски их реэкспорта в Россию.

Также Евросоюз вводит запрет для РФ на продажу, покупку или ввоз на территорию сообщества культурных и исторических ценностей, «в которых можно заподозрить украинское происхождение».

Ранее Япония ввела рестрикции против компаний из нескольких стран за обход санкций против РФ.