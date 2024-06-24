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В Совфеде заявили, что к событиям в Дагестане причастны иностранные государства

Матвиенко: к теракту в Дагестане причастны иностранные государства

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к теракту в Дагестане могут быть причастны другие государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, теракт в Дагестане был тщательно спланирован из-за рубежа, так как противник ищет любые способы «подорвать российское общество изнутри» и в качестве целей выбирает базовые особенности российской государственности — «многонациональность и многоконфессиональность».

«Главный защитный механизм для нас состоит в четком осознании, что произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо нам и является абсолютно циничной провокацией. Тщательно спланированной из-за рубежа нашими врагами», — пояснила Матвиенко.

До этого политический обозреватель Андрей Перла говорил, что теракт в Дагестане и удар американскими ракетами по Севастополю встроены в одну цепочку.

Он напомнил, что роль американцев в становлении ИГИЛ (организация запрещена в России) и других террористических формирований уже никто не скрывает.

Ранее Shot рассказал о планах напавших на Дагестан боевиков.

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