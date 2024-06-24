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В США рассказали, как санкции привели к изоляции Вашингтона

AC: США хотели изолировать РФ санкциями, но сами оказались в изоляции

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Соединенные Штаты предприняли попытку изолировать Россию от мирового сообщества, однако сами оказались в изоляции, поскольку Глобальный Юг отказал Западу в политике санкций против РФ. Об этом пишет бывший советник главы Пентагона в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

«Тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона, а не Москвы», - отметил он.

По словам Макгрегора, страны Глобального Юга, в том числе Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, страны Персидского залива углубляют экономические связи с Россией и Китаем. Упомянутые государства отказались присоединиться к «санкционному движению» Запада против РФ, добавил экс-советник главы Пентагона.

Он подчеркнул, что безрассудные действия США на Украине и безоговорочная поддержка Вашингтоном Израиля в боевых действиях против сектора Газа «наносят непоправимый ущерб американским интересам и угрожают спровоцировать гораздо более широкую войну с ядерными державами».

До этого агентство Associated Press писало, что визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею является мощным и тревожным сигналом для Запада на фоне углубления отношений России и КНДР.

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