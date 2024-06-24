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ЕС принял 14-й пакет санкций против России

ЕС ввел санкции против 116 физических и юридических лиц России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

В рамках санкций компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Кроме того, ограничен прием заявок на регистрацию прав интеллектуальной собственности от российских физических и юридических лиц, а от европейских предприятий теперь будут требовать при продаже военных товаров в третьи страны оценивать риски их реэкспорта в Россию.

Также Евросоюз вводит запрет для РФ на продажу, покупку или ввоз на территорию сообщества культурных и исторических ценностей, «в которых можно заподозрить украинское происхождение».

24 июня глава МИД Финляндии Элина Валтонен по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге заявила, что страны ЕС немедленно начнут разработку 15-го пакета санкций сразу после того, как примет 14-й.

Ранее Япония ввела рестрикции против компаний из нескольких стран за обход санкций против РФ.

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