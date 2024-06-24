В Евросоюзе заявили, что могут «закрыть двери» для Грузии

Евросоюз «закроет дверь» в объединение для Грузии, если правительство этой страны продолжит свою политику, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС. Его слова передает ТАСС.

«Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если власти продолжат делать то, что они делают, эта дорога будет закрыта <...> Скоро может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира, контакты на высоком политическом уровне, а также финансовая поддержка», — сообщил он перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС.

Он уточнил, что подобные меры «не должны затронуть мирное население».

21 мая во время выступления на Дне независимости Грузии в Берлине премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия планирует стать членом Евросоюза к 2030 году.

В мае парламент Грузии в окончательном третьем чтении принял законопроект об иноагентах.

Ранее в Грузии вновь заговорили о возвращении Абхазии и Южной Осетии.