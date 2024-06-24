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Путин указал на новый уровень отношений РФ и КНДР

Путин направил телеграммы с благодарностью лидерам КНДР и Вьетнама

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Государственный визит в Северную Корею имел особое значение, обеспечив вывод отношений Москвы и Пхеньяна на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в телеграмме, которую он направил главе КНДР Ким Чен Ыну.

Он поблагодарил Ким Чен Ына за теплый прием и гостеприимство.

«Отныне перед нашими странами открываются новые горизонты для плодотворного сотрудничества в самых различных областях. Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы. Помните, что вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле», — говорится в телеграмме.

Также Владимир Путин в телеграмме поблагодарил за радушный прием и незабываемое гостеприимство президента Вьетнама То Лама. Он отметил, что переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными.

18 июня российский лидер прибыл в Пхеньян, где на следующий день состоялись его переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

Уже вечером 19 июня президент прилетел во Вьетнам. 20 июня Путин принял участие в переговорах с То Ламом. Российский лидер назвал продуктивными переговоры То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем и заявил о хороших перспективах развития отношений двух стран.

Ранее в США заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу.

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