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Страны ЕС достигли соглашения по использованию доходов от активов РФ для Украины

МИД Бельгии: в ЕС договорились использовать доходы от активов РФ на нужды ВСУ

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Virginia Mayo/AP

Страны ЕС смогли достичь договоренности по использованию странами Запада доходов от замороженных зарубежных активов РФ. Об этом перед заседанием Совета министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, передает РИА Новости.

«Было достигнуто соглашение, мы договорились о достаточных гарантиях безопасности для этого процесса, чтобы высвободить доходы от замороженных российских активов», — подчеркнула она.

До этого сообщалось, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июня на встрече глав МИД ЕС объявит о первом транше в €1,4 млрд прибыли от активов России в фонд помощи Украине.

21 июня еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Украина получит первый транш средств от замороженных активов России до конца лета. Он подчеркнул, что в первую очередь внимание будет сосредоточено на использовании этих средств на военную поддержку Киева.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки Запада изъять активы РФ не останутся без наказания.

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