Боррель на встрече глав МИД ЕС объявит о первом транше прибыли от активов России

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июня на встрече глав МИД ЕС объявит о первом транше в €1,4 млрд прибыли от активов России в фонд помощи Украине. Об этом сообщает газета Politico.

По информации издания, заявление глава евродипломатии сделает во время заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. Politico уточняет, что денежные средства направят через Германию, Данию и Чехию, которые, как отмечает газета, будут совершать закупки, требуемые Украиной.

21 июня еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Украина получит первый транш средств от замороженных активов России до конца лета. Он подчеркнул, что в первую очередь внимание будет сосредоточено на использовании этих средств в военную поддержку Киева.

В июне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российские активы будут находиться в замороженном состоянии на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Украине за их счет. В этом же месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что доходы, которые страны ЕС получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.

Ранее Путин заявил, что любые попытки Запада изъять российские активы не останутся безнаказанными.