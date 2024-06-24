Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии рассказали, почему сочли значимой встречу с представителями МИД РФ

Токио считает встречу представителей МИД Японии и России в Москве значимой

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Токио считает значимой встречу российских и японских дипломатов в Москве, поскольку даже в условиях сложных двусторонних отношений стран на фоне украинского кризиса необходимо доносить позиции друг друга. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, передает РИА Новости.

«Даже в таких условиях важно иметь возможность, чтобы Япония и Россия могли доносить друг до друга свои позиции. Поэтому мы считаем эту встречу значимой, если исходить с данной точки зрения», — подчеркнул он, комментируя прошедшую 21 июня встречу российских и японских дипломатов в Москве.

По словам главы департамента Европы японского МИД Масаси Накагомэ, стороны обсудили конфликт на Украине. Япония выразила озабоченность в связи с развитием сотрудничества между РФ и КНДР, а также недавним визитом президента России Владимира Путина в Северную Корею. Российская сторона в ответ изложила позицию Москвы относительно упомянутых вопросов.

До этого в министерстве иностранных дел РФ заявили, что новые антироссийские санкции японских властей могут привести к полному разрушению двусторонних отношений.

Ранее в МИД РФ сообщили, как отреагируют на угрозы Дальнему Востоку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами