В Японии рассказали, почему сочли значимой встречу с представителями МИД РФ

Токио считает значимой встречу российских и японских дипломатов в Москве, поскольку даже в условиях сложных двусторонних отношений стран на фоне украинского кризиса необходимо доносить позиции друг друга. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, передает РИА Новости.

«Даже в таких условиях важно иметь возможность, чтобы Япония и Россия могли доносить друг до друга свои позиции. Поэтому мы считаем эту встречу значимой, если исходить с данной точки зрения», — подчеркнул он, комментируя прошедшую 21 июня встречу российских и японских дипломатов в Москве.

По словам главы департамента Европы японского МИД Масаси Накагомэ, стороны обсудили конфликт на Украине. Япония выразила озабоченность в связи с развитием сотрудничества между РФ и КНДР, а также недавним визитом президента России Владимира Путина в Северную Корею. Российская сторона в ответ изложила позицию Москвы относительно упомянутых вопросов.

До этого в министерстве иностранных дел РФ заявили, что новые антироссийские санкции японских властей могут привести к полному разрушению двусторонних отношений.

Ранее в МИД РФ сообщили, как отреагируют на угрозы Дальнему Востоку.