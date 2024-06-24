Орбан призвал сменить фон дер Ляйен из-за ее «низкой эффективности»

Успехи Еврокомиссии (ЕК) и европейского политического истеблишмента в течение пяти лет пребывания на посту главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен оказались скромными, на ее посту должен оказаться другой политик. Об этом в беседе с немецкой медиагруппой Funke заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Прошедшие пять лет были, возможно, худшими пятью годами в истории ЕС. Успехи Еврокомиссии и брюссельской элиты слабые», — подчеркнул он, отметив «низкую эффективность» главы ЕК (цитата по ТАСС).

По мнению венгерского премьер-министра, «зеленая» трансформация европейских экономик оказалась провальной, миграционный пакет мер, предложенный Брюсселем, не решает проблемы стран ЕС в мигрантами. В этой связи, считает Орбан, Европе необходимы более эффективные лидеры. При этом венгерский премьер отказался называть конкретные имена.

До этого Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «девочкой-прислужницей» по сравнению с «вельзевулом» — главой Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером.

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