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Китай призвал США не использовать экономические вопросы как оружие

Минкоммерции КНР призвало США не использовать экономические вопросы как оружие

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Global Look Press

Соединенным Штатам, предлагающим ограничить инвестиции в КНР, необходимо прекратить использовать торгово-экономические отношения в качестве оружия, Вашингтону нужно уважать законы функционирования рыночной экономики. Об этом говорится в сообщении министерства коммерции Китая, передает РИА Новости.

«США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, прекратить политизацию и использование торгово-экономических вопросов в качестве оружия», — отмечается в сообщении ведомства.

Китайская сторона также призвала Соединенные Штаты снять наложенные на страну инвестиционные ограничения, а также создать приемлемые условия для торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

Подчеркивается, что Пекин озабочен сложившейся ситуацией между Китаем и США и оставляет за собой право на ответные шаги.

До этого в Китае сообщали, что Евросоюз провоцирует торговые споры, а также нагнетает торговые разногласия с Китаем на фоне намерения Брюсселя ввести пошлины на китайские электромобили, такая ситуация может привести к торговой войне.

Ранее в Китае заявили о провале попыток США изолировать Россию.

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