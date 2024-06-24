В России могут начать конфисковывать имущество за организацию нелегальной миграции

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правительство России поддержало законопроект, предлагающий конфискацию финансовых средств, ценностей и иного имущества, полученных за организацию нелегальной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

С соответствующей инициативой выступил депутат Государственной думы Петр Толстой. Он отметил, что сейчас в уголовном кодексе России такая мера наказания не предусмотрена. Пока организация незаконной миграции наказывается лишь лишением свободы на срок до пяти лет (часть 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса).

За преступление, совершенное группой лиц или чиновником с использованием своего служебного положения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей (часть 2 статьи 322.1).

В пояснительной записке к законопроекту Толстого указано, что в прошлом году было зарегистрировано 1,9 тысячи преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции.

Депутат предложил конфисковывать имущество не только за преступления, совершенные группой лиц, но и при совершении преступления, предусмотренного первой частью 322-й статьи (Незаконное пересечение госграницы РФ).

Ранее тюменские полицейские стали фигурантами дела о незаконной миграции.