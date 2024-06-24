В США обвинили западные СМИ в «тотальном молчании» об ударе ВСУ по Севастополю

Западные средства массовой информации молчат после удара украинской армии американскими ракетами ATACMS по Севастополю, такая же тишина в западных медиа была, когда украинская сторона бомбила мирных жителей Донбасса. Об этом заявила американская журналистка Джулия Канин на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Даже Reuters написало: «Россия говорит». Просто тотальное молчание на основных радиостанциях. Я помню ту же тишину, когда бомбили Донбасс», — подчеркнула она.

До этого член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что не должно быть ударов, подобных тому, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетами АТACMS по пляжу в Севастополе.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Конгрессвумен предложила представить, что если бы Россия атаковала кассетными боеприпасами пляж во Флориде. Тейлор-Грин призвала Пентагон защищать границу США, а не спонсировать вооружением Украину.

Ранее в МИД заявили, что РФ будет добиваться международной реакции на обстрел Севастополя.