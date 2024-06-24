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В МИД заявили, что РФ будет добиваться международной реакции на обстрел Севастополя

Захарова: Россия будет добиваться международной реакции на удар по Севастополю

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия будет добиваться реакции международного сообщества на преступный обстрел украинской армией Севастополя. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что МИД России будет делать все для того, чтобы оповестить международное сообщество об «очередных преступлениях киевского режима». По словам Захаровой, российские дипломаты будут работать на этом направлении еще более упорно, чем было ранее. Подобные вещи, отметила официальный представитель МИД, не должны оставаться без внимания и реакции тех, кто считает себя международным сообществом.

До этого Захарова заявила, что Секретариату ООН необходимо осудить теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе вместо того, чтобы своими заявлениями расписываться в «собственной ненужности».

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее в Севастополе объявили траур после атаки ВСУ.

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Удар ATACMS по Севастополю
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