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Минобороны США отказалось комментировать удар по Севастополю американскими ATACMS

Пентагон: нам нечего сказать по поводу обстрела ВСУ Севастополя ракетами ATACMS

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Shutterstock

Пентагон подтвердил, что он в курсе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя американскими ракетами ATACMS. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — сообщил агентству представитель министерства обороны США.

23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным губернатора Михаила Развожаева, общее число пострадавших возросло до 151.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность за ракетную атаку по Севастополю на власти Соединенных Штатов и Украины.

Ранее американский журналист назвал актом войны наведение США ракет для удара по Севастополю.

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Удар ATACMS по Севастополю
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