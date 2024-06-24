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В ООН прокомментировали удар украинской армии по Севастополю

В ООН после обстрела Севастополя призвали избегать жертв среди мирных граждан

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Shutterstock

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак после обстрела украинскими войсками Севастополя призвал все стороны конфликта избегать жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает ТАСС.

Хак, комментируя запрос информационного агентства о ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, подчеркнул, что все стороны конфликта должны принять все необходимые меры для избежания жертв среди мирных граждан.

До этого американский журналист Джексон Хинкл заявил, что помощь специалистов США в наведении для ВСУ ракет ATACMS с целью удара по Севастополю является актом войны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возложил ответственность за ракетную атаку по Севастополю на власти Соединенных Штатов и Украины.

Ранее сообщалось, что в Севастополь направили бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф.

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Удар ATACMS по Севастополю
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