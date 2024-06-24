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В Эстонии могут закрыть КПП на границе с РФ

В Эстонии заявили о готовности быстро закрыть КПП на границе с Россией

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Алексей Даничев/РИА Новости

Полицейские и пограничники Эстонии готовы немедленно закрыть все пограничные пункты на границе с Россией в случае необходимости. Об этом сообщили финскому агентству STT представители полиции и пограничной службы.

Оперативный директор службы Иво Утсар подчеркнул, что они тщательно отслеживают ситуацию и готовы принять решительные меры.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии досрочно закрыл КПП «Нарва-1» из-за значительной очереди на границе с Россией. По информации департамента, к 17:00 местного времени на пункте пропуска скопилась очередь из примерно 500 человек, направляющихся из Эстонии в РФ.

Согласно информации портала ERR, 21 июня КПП был открыт в соответствии с расписанием в 7:00. К этому времени на пункте собралась рекордно большая очередь, оцениваемая порталом в около 1 тыс. человек. В итоге его закрыли.

На текущий момент на границе РФ и Эстонии действуют три пограничных пункта, один из которых «Нарва» открыт только днем. КПП «Лухамаа» и «Койдула» функционируют в полном режиме.

Ранее на Украине заявили о готовности Эстонии принять истребители F-16.

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