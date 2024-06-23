Захарова обвинила Секретариат ООН в политизации на фоне трагедии в Севастополе

Секретариату ООН необходимо осудить теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе вместо того, чтобы своими заявлениями расписываться в «собственной ненужности», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова привела заявление органа ООН, в котором говорится, что он стремится прекратить конфликт на Украине в соответствии с резолюциями Генассамблеи и Уставом организации.

«Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. <...> И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот!» — возмутилась дипломат.

Представитель российского МИД обвинила Секретариат в «тотальной политизации» своих высказываний в угоду западным странам, призвала «разглядеть» случившееся в Севастополе и осудить совершенный ВСУ теракт.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки травмы и ранения получили более 120 человек. Следственный комитет завел дело о теракте.

Ранее в Севастополе объявили траур после атаки ВСУ.