Путин поддерживает постоянный контакт с военными после атаки на Севастополь

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с военными после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения РФ. Песков подчеркнул, что важной задачей в текущий момент является оказание необходимой помощи пострадавшим.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки травмы и ранения получили более 120 человек. Следственный комитет завел дело о теракте.

Ранее Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе.