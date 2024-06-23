Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом сообщается в Telegram-канале Развожаева.

По его словам, Путин поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Также из Москвы был направлен борт, подчеркнул губернатор. Он добавил, что после получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки травмы и ранения получили более 120 человек. Следственный комитет завел дело о теракте.

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