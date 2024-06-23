Появилась информация о планах Путина на следующую неделю

Президент России Владимир Путин проведет несколько международных встреч на следующей неделе, они пройдут в Москве. Об этом рассказали в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что, помимо контактов с представителями других государств, у Путина запланировано совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

На минувшей неделе российский президент совершил поездки в КНДР и во Вьетнам.

18 июня Путин прибыл в Пхеньян, где на следующий день состоялись его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

Уже вечером 19 июня президент прилетел во Вьетнам. 20 июня Путин принял участие в переговорах с вьетнамским коллегой То Ламом. Российский лидер назвал продуктивными переговоры с То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем и заявил о хороших перспективах развития отношений двух стран.

Ранее Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на себя.