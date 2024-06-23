Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на себя

Российская Федерация способна обеспечивать себя всем необходимым и может рассчитывать только на себя в этом вопросе, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал на встрече с выпускниками военных вузов, кадры с которой в своем Telegram-канале опубликовал репортер Павел Зарубин.

«Мы можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст», — объяснил президент.

Путин заметил, что в условиях масштабных санкций государству удалось обеспечить себя всем нужным, включая базовые потребности.

До этого российский лидер на встрече с участниками программы «Время героев» заявил, что РФ стремительно развивается, и напомнил, что Всемирный банк поставил Россию на четвертое место в мире по экономике, и стране удалось обогнать Японию. Он подчеркнул, что в текущих условиях важно не «почивать на лаврах», а продолжать работу в том же темпе.

Ранее Путин заявил о готовности РФ к диалогу с НАТО.