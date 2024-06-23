Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на себя

Путин: у России есть возможности обеспечивать себя всем необходимым

close
100%
Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Российская Федерация способна обеспечивать себя всем необходимым и может рассчитывать только на себя в этом вопросе, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал на встрече с выпускниками военных вузов, кадры с которой в своем Telegram-канале опубликовал репортер Павел Зарубин.

«Мы можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст», — объяснил президент.

Путин заметил, что в условиях масштабных санкций государству удалось обеспечить себя всем нужным, включая базовые потребности.

До этого российский лидер на встрече с участниками программы «Время героев» заявил, что РФ стремительно развивается, и напомнил, что Всемирный банк поставил Россию на четвертое место в мире по экономике, и стране удалось обогнать Японию. Он подчеркнул, что в текущих условиях важно не «почивать на лаврах», а продолжать работу в том же темпе.

Ранее Путин заявил о готовности РФ к диалогу с НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами