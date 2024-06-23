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Додик обвинил США в создании хаоса в других странах ради собственных интересов

Додик: США создают хаос от Ирака до Боснии и Герцеговины

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Reuters

Соединенные Штаты Америки создают хаос в других странах от Ирака до Боснии и Герцеговины (БиГ) исключительно в своих эгоистических интересах. Об этом заявил президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик. Его слова передает РИА Новости.

«Америку волнуют только ее интересы, а о бошняках, сербах и хорватах они беспокоятся, как о прошлогоднем снеге. Так же как их не волновали иракцы, сирийцы, ливийцы, египтяне, афганцы, в чьих странах они устроили хаос исключительно ради своих интересов», — заявил он.

Додик напомнил, что Австро-Венгрия в 1908 году «аннексировала» Боснию и Герцеговину. По словам политика, это было сделано не для того, чтобы ее развивала, а чтобы «получить ресурсы», похожая ситуация происходит и в настоящее время, «сменился лишь внешний участник». Додик подчеркнул, что «интересы бошняков, сербов и хорватов» могут быть достигнуты только взаимными договорами.

7 июня президент РС БиГ заявил, что решение об отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины есть. Однако когда определится дата проведения референдума, в настоящее время неизвестно.

Ранее сообщалось, что Запад требует от Республики Сербской ввести санкции против РФ.

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