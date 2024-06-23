Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Молдавии спрогнозировал последствия потери суверенитета страны

Додон: Молдавию могут втянуть в вооруженные конфликты при потере суверенитета

close
100%
Kremlin Pool/Global Look Press

Молдавия рискует быть втянутой в вооруженные конфликты в случае потери своего суверенитета. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший президент республики и лидер оппозиционной «Партии социалистов» Игорь Додон.

Политик обратил внимание, что 23 июня жители Молдавии празднуют день суверенитета страны. В этот день в 1990 году парламент республики принял Декларацию о суверенитете Молдавии, в которой суверенитет обозначен как естественное и необходимое условие существования ее государственности.

Однако, как отметил Додон, сейчас некоторые государства пытаются навязать Кишиневу свои взгляды на геополитическую обстановку в мире. Таким образом они пытаются превратить молдавских граждан в «рычаг» для реализации собственных интересов в регионе, подчеркнул бывший президент.

«В этих условиях потеря суверенитета и независимости может привести к вовлечению Молдавии в вооруженные конфликты, а в конечном итоге — к территориальным потерям или даже утрате государственности», — добавил лидер «Партии социалистов».

Тем не менее политик подчеркнул, что в республике все еще сильны политические объединения, отстаивающие ее суверенитет и национальные интересы. Додон выразил уверенность, что в будущем именно эти прогосударственные силы придут к власти в Молдавии.

7 июня глава автономного территориального образования Гагаузия Евгения Гуцул предупредила, что молдавские граждане могут начать восстание в случае объединения страны с Румынией. По ее словам, люди не согласятся с соответствующим решением властей, так как Молдавия образовалась до Румынии.

Ранее в парламенте Молдавии призвали граждан страны называть себя румынами ради вступления в Европейский союз (ЕС).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами