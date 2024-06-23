В Германии призвали Китай не продавать РФ товары двойного назначения

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что поставки Китаем продукции двойного назначения в Россию должны прекратиться. Его слова в ходе пресс-конференции в Шанхае передает Financial Times (FT).

Хабек сослался на торговые показатели, согласно которым товарооборот Китая с Россией вырос более чем на 40% в 2023 году.

«Конечно, энергоносители составляют значительную его часть, но примерно половина — товары двойного назначения. Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться», — сказал вице-канцлер.

Хабек также выразил надежду на скорые переговоры между Пекином и Брюсселем. Он добавил, что тарифы Евросоюза до 38% на китайские электромобили «не являются карательными мерами».

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы КНР сообщало, что Китай в мае приобрел у России бурый уголь на $53 млн. Это рекордная сумма с сентября 2022 года.

17 июня стало известно, что Россия и Китай нашли новое направление для сотрудничества. Стороны рассматривают возможность совместного развития в сфере лекарственного растениеводства.

Ранее в КНР пообещали ответить на санкции Японии против местных компаний за работу с РФ.