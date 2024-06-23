СМИ: Путину хватило четырех дней, чтобы разозлить США

Президент России Владимир Путин разозлил американские власти своей поездкой в КНДР и Вьетнам. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Присутствие Путина и его [заявления] <…> еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав», — уточнили в публикации.

Встречу российского лидера с главой Северной Кореи Ким Чем Ыном политические аналитики издания назвали серьезным напоминанием об исторических военных связях сторон.

До этого американский посол в Японии Рам Эмануэль рассказал об опасениях США из-за визита Путина в КНДР и Вьетнам. Он считает, что Путин своей поездкой прямо заявил американскому руководству, что Россия намерена стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Соединенными Штатами.

22 июня посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты Путина в КНДР и во Вьетнам «посадили американцев в лужу», продемонстрировав провал политики диктата и санкций.

Ранее FT узнала о попытках Запада отдалить Вучича от Путина.