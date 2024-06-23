FT узнала о попытках Запада отдалить Вучича от Путина

Западные политики долгое время работали над тем, чтобы отдалить сербского лидера Александра Вучича от президента России Владимира Путина. Об этом пишет британская газета Financial Times.

В публикации напомнили, что посол США Кристофер Хилл приехал в Белград через месяц после начала спецоперации на Украине.

«Европа и США годами работали над тем, чтобы дистанцировать Вучича от Путина», — уточнили в статье.

Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем. Но его визит имел совершенно другие задачи — отдалить Белград от Москвы, этот замысел удался.

По данным аналитиков, на мнение которых ссылается издание, поиск поддержки для Украины представляет для Запада гораздо больший приоритет, чем подталкивание сербского лидера к демократическим реформам.

Накануне Вучич высказался о сотрудничестве Сербии и США.

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