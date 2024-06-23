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FT узнала о попытках Запада отдалить Вучича от Путина

FT: США и ЕС предприняли усилия, чтобы отдалить Вучича от Путина

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Западные политики долгое время работали над тем, чтобы отдалить сербского лидера Александра Вучича от президента России Владимира Путина. Об этом пишет британская газета Financial Times.

В публикации напомнили, что посол США Кристофер Хилл приехал в Белград через месяц после начала спецоперации на Украине.

«Европа и США годами работали над тем, чтобы дистанцировать Вучича от Путина», — уточнили в статье.

Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем. Но его визит имел совершенно другие задачи — отдалить Белград от Москвы, этот замысел удался.

По данным аналитиков, на мнение которых ссылается издание, поиск поддержки для Украины представляет для Запада гораздо больший приоритет, чем подталкивание сербского лидера к демократическим реформам.

Накануне Вучич высказался о сотрудничестве Сербии и США.

Ранее Сербия экспортировала Западу боеприпасов на €800 млн

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