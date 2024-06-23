На Западе рассказали об опасениях США из-за Нетаньяху

В Белом доме растет тревога из-за предстоящего выступления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху 24 июля на фоне его критики в адрес администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, высокопоставленные чиновники считают, что заявления израильского премьер-министра могут негативно повлиять на репутацию президента США, который собирается идти на второй срок. Отмечается, что опасения появились после недавних заявлений Нетаньяху, который публично обвинил американцев в удержании помощи Израилю.

21 июня Нетаньяху заявил, что Израиль и США пока не смогли решить серьезные проблемы относительно поставок американского оружия еврейскому государству.

До этого Нетаньяху заявил о готовности терпеть персональные нападки при условии, что еврейское государство продолжит получать от Соединенных Штатов необходимую военную помощь.

19 июня стало известно, что Белый дом отменил встречу высокого уровня между Соединенными Штатами и Израилем после того, как Нетаньяху опубликовал видеообращение с жалобами на задержки в поставках американского оружия.

Ранее Нетаньяху рассказал о планах провести демилитаризацию Газы.